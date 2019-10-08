РИАМО - 8 окт. Почти полмиллиона москвичей за четыре месяца прошли первый этап диспансеризации в столичных парках в рамках акции «Здоровая Москва», сообщил журналистам во вторник руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

«Можно самую главную цифру назвать, самый главный итог озвучить. В результате этого проекта почти полмиллиона москвичей прошли первый этап диспансеризации, ничего подобного никогда не было в практике московского здравоохранения, чтоб за четыре летних месяца такого количество граждан прошли обследование», - сказал Хрипун.

Он добавил, что павильоны в парках работали без выходных. Наибольшее число людей приходили в хорошую погоду.

«В 46 парках Москвы были установлены комфортные павильоны, в которых работали почти 200 врачей, которые занимались обследованием москвичей», - уточнил Хрипун.

Москвичи могли пройти в павильонах диспансеризацию по расширенному стандарту: проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ, определить сердечно-сосудистые риски, сделать ЭКГ и многое другое. Рядом с павильонами работали передвижные флюорографические комплексы.