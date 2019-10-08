РИАМО - 8 окт. На ВДНХ провели цикл семинаров «Цифровая среда», москвичи старшего возраста узнали о безопасном поведении в интернете и различных сервисах, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий

В павильоне «Умный город» на ВДНХ завершились практические семинары по повышению компьютерной грамотности для москвичей старше 50 лет. Занятия, организованные специалистами сервиса «Чудо техники», проходили 18, 25 сентября и 2 октября. На участие в проекте было подано более 100 заявок.

«Посетители семинаров «Цифровая среда» узнали, чем различаются поисковые системы и как выбрать браузер, как определить, насколько надежен сайт и можно ли оставлять на нем персональные и банковские данные. Особый интерес вызвала тема отключения уведомлений и рекламы: многих удивило, что первые результаты в поисковой выдаче – рекламные», – говорится в сообщении.

Команда проекта научила горожан создавать легко запоминающиеся и надежные пароли, выбирать антивирусные программы, обновлять операционную систему, чтобы обезопасить себя от взломов и утечек персональных данных.

Участникам семинара раздали памятки по информационной безопасности, которые также можно бесплатно скачать на сайте проекта «Чудо техники».