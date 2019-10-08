РИАМО - 8 окт. Площадь здания научно-исследовательского института на Дмитровском шоссе планируется увеличить до 22,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 3 октября 2019 года согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Дмитровское шоссе, владение 9 и владение 9, строение 2 площадью 1,45 гектара.

«Здание Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института организации, механизации и технической помощи строительству на этой территории планируется реконструировать», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Площадь объекта увеличится на 2 тысячи квадратных метров – до 22,67 тысячи квадратных метров. Появятся новый лекционный зал и учебные классы.