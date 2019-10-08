РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 окт. В микрорайоне Климовск Подольска будут выявлять нарушителей, выбрасывающих мусор в неположенных местах, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Климовск ранее демонтировали контейнерную площадку на Южном переулке. Данные меры были приняты в связи с большим количеством мусора, который выбрасывали из проезжающих мимо автомобилей.

«В большей мере мусор выбрасывали граждане, транзитом проезжающие через Климовск, в следствии чего норматив накопления отходов на данной площадке был сильно превышен. В ближайшие дни на указанном адресе начнутся рейды, по выявлению граждан, выбрасывающих мусор вне специально отведенных для этих целей мест. Для жителей близлежащих многоквартирных домов по Южному поселку организована новая площадка, вблизи дома №21», – говорится в сообщении.

Сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест влечет наложение штрафов на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.