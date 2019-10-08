РИАМО - 8 окт. Столичная полиция подала к организаторам несанкционированных митингов в Москве 27 июля и 3 августа иски на общую сумму около 18 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант».

Иски зарегистрированы 30 сентября. В первом иске ведомства числятся семь ответчиков – Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Во втором иске – два человека – Георгий Албуров и Любовь Соболь.

«Первый иск, к господину Навальному и его команде, подан на «8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за акцию 27 июля». Второй, к госпоже Соболь и господину Албурову, — на «9 миллионов 402 тысячи 33 рубля— за акцию 3 августа», - говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы Симоновского районного суда Москвы, полицейские просят возместить им ущерб, связанный с привлечением сил и средств на несогласованных акциях летом.

Досудебные беседы с участниками данных процессов назначены на 21 октября.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отметил, что в данном случае вместо МВД иск к оппозиции был бы логичен от Минфина, так как столичный главк получает бюджетные средства за свою работу.