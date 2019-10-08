РИАМО - 8 окт. За сентябрь в электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ) учащимся образовательных учреждений Москвы педагоги поставили свыше 30 миллионов оценок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За первый месяц учебного год оценки проверили 934 тысячи родителей. Это на 23% больше, чем в сентябре 2018 года. Кроме того, выросло количество школьников, которые воспользовались электронным дневником в сентябре. По сравнению с прошлым годом – почти в три раза», – говорится в сообщении.

Электронный дневник становится активным помощником школьников, их родителей и учителей. Они все чаще отказываются от бумажной версии в пользу более удобной электронной, которая доступна в любое время с любого электронного устройства.

С помощью дневника МЭШ родители могут узнавать школьные новости, общаться с педагогами, видеть домашние задания, даты контрольных работ, каникул и многое другое. Учителя в журнале могут планировать темы занятий, выставлять оценки и формировать отчеты.

«Московская электронная школа» – это сочетание традиционного образования и современных информационных технологий. За три года работы МЭШ с большим набором полезных и доступных каждому жителю города сервисов стала помощником для учителей, учеников и их родителей. Цель проекта – качественное улучшение образовательного процесса за счет использования современного контента и внедрения информационных технологий.