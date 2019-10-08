РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 окт. Матери полуторагодовалого ребенка в Королеве грозит срок за неисполнение родительских обязанностей, сообщила помощник прокурора Виктория Шевченко.

У 42-летней женщины проблемы с алкоголем, она стоит на учете. В день происшествия она выпила и легла спать. Ее полутогодовалый сын, оставшись без присмотра, залез на подоконник и выпал из окна квартиры на втором этаже.

«Ребенка сразу доставили в городскую больницу, он отделался легкими травмами. Также выявлен факт ненадлежащей профилактической работы с данной семьей, где дети находятся в опасности. Инспектору, которая должна была заниматься семьей, объявлен выговор», – сказала Шевченко.

По словам соседей, в этой семье четверо детей, двое из которых несовершеннолетние.

Матери упавшего ребенка предъявлены обвинения в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и в оставлении ребенка в опасности. В общей сложности ей грозит до четырех лет лишения свободы. Вердикт вынесет Королевский городской суд.