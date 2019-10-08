РИАМО - 8 окт. Подмосковные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Известный российский 47-летний актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу в подмосковной Лобне 15 октября 2017 года. У него оторвался тромб. Артиста похоронили 18 октября на Химкинском кладбище. Артист лечился от алкогольной зависимости в центре «Феникс», где ему вводили медицинские препараты, не выяснив информации о наличии у него заболеваний.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ) и оставлении в опасности (статья 125 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Директор центра Оксана Богданова знала о наличии серьезного заболевания у актера и воспрепятствовала его направлению в больницу. Она запретила вызывать скорую помощь, намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра.

Скорую вызвал мужчина, получающий услуги в данном центре. После этого актер был доставлен в больницу, где была констатирована его смерть.

По данным эксперта, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным.

Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно препаратов «галоперидол» и «феназепам», приобретенных у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности, которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача.

Материалы переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.