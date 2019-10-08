РИАМО - 8 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных жителей Подмосковья и патриарха Кирилла с Днем преставления преподобного Сергия Радонежского, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Один из самых почитаемых в России святых скончался в 1392 году. За свою жизнь он основал десяток монастырей, в том числе обитель в Подмосковье, ставшую впоследствии Троице-Сергиевой лаврой. Сейчас она считается духовным центром русского православия.

«В День преставления Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», - уточняется в сообщении.

Как уточняется на сайте РПЦ, накануне патриарх провел в лавре всенощное бдение.