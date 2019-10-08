РИАМО - 8 окт. С 2021 года в стране вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, в итоге будет приостановлена деятельность компаний, производящих крафтовое пиво, так как в данных нормах его производство не прописано, сообщает RT.

«По этим нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена», – отметил представитель Росстандарта.

По данному регламенту с 2021 года пивом будет считаться только тот напиток, который содержит 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

При этом представитель Росстандарта отметил, что разработка и введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива в России не планируется. Это обусловлено разными подходами, которые используют производители при изготовлении данного алкогольного напитка.

Кроме того, в стране вообще нет никаких документов, которые бы узаконили производство крафтового пива, поэтому некоторые сорта данного напитка могут быть приравнены к контрафакту.

Крафтовое пиво – это ремесленное пиво, которое производится частными компаниями (пивоварнями) по своим рецептам.