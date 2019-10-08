РИАМО – 8 окт. В Минэкономразвития РФ предложили со следующего года увеличить налоги на малый бизнес на 4,9%, сообщает РИА Новости.

«Коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) планируется повысить с 1,915 до 2,009.

Показатель для торгового сбора предложили увеличить с 1,317 до 1,382, для патентной системы – с 1,518 до 1,592», – говорится в сообщении.

Для расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) планируется использовать коэффициент 1,813. В прошлом году он составил 1,729. Таким образом, указанные коэффициенты увеличатся на 4,9%.

В соответствии с Налоговым кодексом, ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен.