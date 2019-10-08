РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил состояние техники к зиме в объединенном комбинате благоустройства, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Объединенный комбинат благоустройства находится по адресу: поселок Томилино, улица Лермонтова, дом №6.

«Зима – это испытание для коммунальщиков, муниципальных служб, потому что подготовка к зиме – это многопрофильная подготовка. Сегодня мы находимся на территории объединенного комбитана благоустройства, мы создали его два года назад. В ОКБ 32 единицы техники, работает 113 человек, я отдаю отчет, что этого недостаночно, но это неплохой задел. Есть гарантии, что мы сможем городские, поселковые территории содержать зимой», – сказал Ружицкий.

По его словам, главная задача – справиться с уборкой снега в дни, когда выпадают месячные нормы.

«Стоит задача заключить ряд договоров с подрядчиками», – завершил Ружицкий.