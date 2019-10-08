РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 окт. Депутат Госдумы РФ Наталья Санина проведет прием жителей Королева 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Государственной думы, главный терапевт Московской области Наталья Санина примет жителей Королева в общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Циолковского, 6/12.

«Одиннадцатого октября с 10:00 до 13:00 проведет прием депутат Госдумы Наталья Санина», – говорится в сообщении.

Записаться на прием можно по телефону: 8(495)516-93-88.