РИАМО - 8 окт. Полицейские задержали в Серебряных Прудах двух уроженцев Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 22 и 24 года, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посетителю кафе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники, находясь в кафе, расположенном на Советской площади, в ходе словесного конфликта с посетителями заведения нанесли одному из них ножевые ранения. Пострадавший молодой человек с множественными колото-резанными ранениями был госпитализирован в местное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – сказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что благодаря записям с камер видеонаблюдения полицейские в этот же день установили и задержали двоих подозреваемых в совершении преступления. Мужчины скрывались в лесу.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 213 «Хулиганство» и статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция указанных статей предусматривает максимальные наказания в виде лишения свободы на срок до восьми и 15 лет соответственно.

Злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.