РИАМО - 8 окт. В столице на 1-й Брестской улице произошла утечка воды из-за сбитого пожарного гидранта, отключения потребителей от водоснабжения не было, утечку ликвидировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы АО «Мосводоканал».

«Заявка об утечке на 1-й Брестской улице поступила в 20:22 (7 сентября - ред.). Оперативно прибывшая на место бригада обнаружила, что было сбито ограждение и стендер пожарного гидранта, который был установлен на время реконструкции водопроводной сети диаметром 400 миллиметров. Утечка ликвидирована в 20:55», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что отключения воды не было, на время устранения повреждения водоснабжение потребителям поступало по временной схеме.