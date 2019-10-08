РИАМО – 8 окт. В центре дизайна Artplay 25 октября состоится открытие первой столичной биеннале современного искусства Кавказа «В поисках идентичности», в рамках которой пройдут лекции, публичные дискуссии и мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам куратора проекта Заиры Астемировой, хештегом #кавказское она обозначила обширный диапазон художников, работающих с темой Кавказа по всему миру.

«Но акцент поставлен на республиках Северного Кавказа в составе России как на зоне ответственности. Своим появлением биеннале впервые вводит термин «кавказское современное искусство» в международный культурный контекст», — отметила она.

Участниками московской биеннале станут более 100 художников. Свои работы покажут осетинские скульпторы, представители махачкалинской школы графики и фотохудожники из Республики Дагестан и Израиля. Здесь представят проекты о жизни молодежи в Нальчике, предметы искусства из керамики и арджэна — традиционной адыгской (черкесской) циновки, а также необычные работы из войлока.

Посетителям покажут инсталляцию осетинского художника Темболата Гугкаева, посвященную памяти жертв бесланской трагедии. Также на выставке появятся граффити художника Руслана Магомедова, который в дни открытия биеннале распишет территорию Artplay.

Гостей ожидает музыкальная экспериментальная программа, а также лекции, публичные дискуссии и мастер-классы, посвященные традиционным ремеслам. Выставка будет работать до 31 октября. Вход свободный.

На биеннале «В поисках идентичности» выставят работы таких всемирно известных авторов, как Адиль Астемиров, Ирина Гусейнова, Андрей Колкутин, Руслан Цримов, Ярослав Бройтман и Тимур Сулейманов.

Посетители увидят классическую живопись и графику Рустама Яхиханова, Вадима Каджаева и Марата Кесаева, графические работы художников махачкалинской школы графики — Юсупа Ханмагомедова, Магомеда Даудова, Андрея Гончара и Этери Мусаевой.

Кроме того, можно будет познакомиться с творениями осетинских скульпторов Лазаря Гадаева и Георгия Сабеева, серией каллиграфических работ Артура Мижева по мотивам карачаевских народных пословиц, видеоинсталляцией Динары Казаковой и графическими портретами Даны Абитовой.

Авторы из Кабардино-Балкарии Милана Халилова (войлок и видео-арт), Руслан Мазлоев (адыгская циновка) и Милана Хацукова (керамика) представят традиционные ремесла в современной интерпретации и проведут мастер-классы.

В экспозицию войдут и работы фотохудожников кавказского происхождения — Льва Мелихова, Даниэля Гентелева и Рустама Байрамова, а также проект #FollowMeTo, созданный Мурадом и Натальей Османн.