РИАМО - 8 окт. В столице 13 и 27 октября пройдут состязания международной олимпиады по математике «Турнир городов», принять участие в соревновании приглашаются учащиеся 8-11 классов городских школ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«13 октября состязание пройдет в базовом варианте, а 27 октября — в сложном. В первом случае уровень заданий более простой, а во втором — сопоставим с олимпиадами по математике всероссийского и международного уровней», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в интеллектуальном состязании, школьникам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте олимпиады.

«Сейчас, в 2019 году, сложно представить, что в 1980-х, когда только зарождался «Турнир городов», его основатель и бессменный президент Николай Николаевич Константинов лично печатал задачи на пишущей машинке. 17 экземпляров папиросной бумаги закладывал под копирку! А потом рассылал обычной почтой. Но именно в те годы сложилась, а в наши дни поддерживается традиция отбора авторских задач с богатым математическим содержанием. Почти в каждой задаче есть какая-то особенность: это или красивый ответ, или решение с выходом на раздел математики, не заявленный в условии», — сказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Жюри будет оценивать работы школьников по результатам трех задач, за которые ребята получат больше всего баллов. Таким образом, участнику не обязательно решать все предложенные задания (обычно их от шести до семи). Можно сконцентрироваться на нескольких самых интересных. Кроме того, от школьников не требуют специального оформления работы, в спорных ситуациях решение принимается в пользу ученика.

Авторов лучших работ из 9–10-х классов пригласят на летнюю математическую конференцию олимпиады «Турнир городов». Одна из ее целей — приобщить способных школьников к решению задач исследовательского характера. Для этого ребятам дается несколько дней, разрешается совместная работа. Над решением задач школьники могут работать в составе разных команд.

Для одиннадцатиклассников, показавших хорошие результаты в письменном туре, весной проводится дополнительный устный тур.

Международная олимпиада по математике «Турнир городов» проводится более чем в 30 странах мира на протяжении уже 40 лет. В первом состязании участвовало три города, а сегодня только в России туры проходят более чем в 100 городах. Победители и призеры могут претендовать на льготы при поступлении в вузы.