РИАМО – 8 окт. С начала нынешнего года в столичных домах установили 199 подъемных платформ для людей с ограниченными возможностями здоровья, до конца года оборудуют еще 54 подъемника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Их устанавливают в домах, расположенных во всех административных округах столицы.

«Для маломобильных граждан, в особенности для одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и работа за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение. И если новостройки уже при сдаче дома оборудованы подъемными платформами, то в домах старой постройки такие устройства не были предусмотрены. Поэтому в тех подъездах, где живут инвалиды-колясочники, подъемные платформы устанавливаются по их заявкам», — отметил сотрудник пресс-службы столичного департамента капитального ремонта.

Сначала в подъезде проводят техническое обследование, затем определяют, какого типа устройство можно установить. При этом специалисты учитывают требования технических и противопожарных норм.

«Если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Такие платформы — своего рода мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до четырех метров», — отметил представитель пресс-службы департамента.

Если вертикальную платформу установить нельзя, в подъезды ставят подъемники наклонного типа. Их монтируют на ступени лестницы. Такие платформы компактны и не мешают горожанам. Их можно использовать как для прямых лестниц, так и для тех, которые имеют более сложную конструкцию.

Чтобы в подъезде установили подъемную платформу, следует подать заявление в органы социальной защиты по месту жительства. Оттуда его передадут в столичный департамент труда и социальной защиты населения. Обязательным условием является наличие постоянной регистрации в Москве и врачебной рекомендации об использовании кресла-коляски. Другие справки не требуются.

В действующем Жилищном кодексе России оговаривается, что для установки подъемной платформы в подъезде не нужны ни собрание, ни решение собственников помещений в многоквартирном доме.

«При установке подъемных платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В частности, устанавливаются пандусы и поручни на входе в подъезд, а также оборудуются системы визуального и диспетчерского контроля. Для использования подъемной платформы инвалид нажимает кнопку связи и вызывает сотрудника диспетчерской, который запускает подъемник и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь колясочника до выхода из подъезда», — добавляется в материале.

Гарантийный срок на весь комплекс работ по установке подъемных платформ составляет 24 месяца с момента подписания актов приемки. При возникновении неисправностей следует обращаться в управляющую компанию.

Всего с 2011 по 2018 год в городе установили 1043 подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями здоровья.