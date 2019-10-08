РИАМО – 8 окт. В столичном парке Горького воссоздали исторический двухметровый вазон с белыми лебедями на фоне голубой воды, который является частью масштабной садово-парковой композиции, состоящей из 12 декоративных сосудов, украшавшие Пушкинскую набережную в 1930-е годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Точно такая же композиция украшала Пушкинскую набережную в 1930-е годы. Она была создана по проекту архитектора Александра Власова, разработавшего генеральный план парка. Оригинальные вазы были утрачены, предположительно, во время Великой Отечественной войны», - отмечается в материале.

В наши дни по архивным документам и фотографиям из 12 уличных декоративных сосудов восстановили 11. Последний, двенадцатый вазон, дополнит композицию в следующем году. Теперь уникальные парковые украшения расположены вблизи зеленого театра, на аллее, ведущей к нему от Андреевского моста.

«К счастью, сохранились архивные черно-белые фотографии, на которых запечатлены все огромные уличные вазы в окружении растений. Кроме того, художники, работавшие в парке в то время, успели сделать копии росписей вазонов и перенести их на бумагу. Именно по этим историческим документам, которые сохранились в наших архивах, специалисты и восстанавливают утраченную композицию», — заявил сотрудник пресс-службы парка.

Он добавил, что примечательно, что вазон с лебедями, по задумке архитектора, единственный имеет отличный от всех остальных сосудов декор. Он выполнен в холодной сине-белой цветовой гамме. Кстати, эта палитра — одна из основных в стиле сталинского ампира. Росписи на остальных вазах имеют теплый охристо-терракотовый оттенок.

Сюжеты рисунков на вазонах можно разделить на три темы: спорт, природа, культура и искусство. Художник, выполнивший оригинальные росписи, неизвестен. На реконструированных сосудах они воспроизведены точно такими же, как на исторических.

Как пояснил сотрудник пресс-службы парка, на Пушкинской набережной регулярно проводится множество массовых мероприятий, поэтому и было принято решение перенести вазоны в более спокойное и тихое место, где посетители могли бы ими полюбоваться. Кстати, вазоны выставляют в той же последовательности, в какой они располагались в 1930-е годы.

Воссоздание композиции — долгая и кропотливая работа, которая началась еще в 2013 году. Несколько лет заняли только научные исследования и изучение документов. Ландшафтные архитекторы и художники-керамисты во время изготовления вазонов полностью соблюдают технологию 1930-х годов.

Так, вазы делают из шамота — это пластичная масса на основе глины разного состава с добавлением шамотной крошки (измельченная огнеупорная глина). Роспись выполняют вручную ангобными красками. Они сделаны на основе глины и наносятся на поверхность изделия до его финального обжига. Благодаря данной технологии цвета остаются сочными и яркими, а у красок появляется мерцающий эффект.

На изготовление одной уличной вазы нужно было минимум два месяца. В перечень работ входили создание и согласование эскизов рисунка, производство формы и трафарета с изображением, нанесение глазури, роспись и обжиг. Каждый из последних двух этапов занимал примерно 4–5 дней. Сейчас специалистам осталось восстановить финальную часть легендарной композиции.