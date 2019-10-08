РИАМО - 8 окт. В Москве минувшей ночью было зафиксировано плюс 0,5 градуса, что делает прошедшую ночь самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени - плюс 0,5 градуса, по данным на 06:00», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ближайшая ночь будет в этих же температурных значениях, а со среды будет потепление.

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