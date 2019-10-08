РИАМО – 8 окт. В Москве на портале «Активный гражданин» проходит голосование, которое посвящено программе «Мой район», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москвичам предстоит ответить на три вопроса. Сначала участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь. Среди предложенных вариантов — создание или благоустройство парков и транспортных узлов, необходимых жителям нескольких расположенных рядом районов», - отмечается в материале.

Свой голос также можно отдать за создание или благоустройство центров конкретных районов — парков, скверов, площадей или набережных. Еще один возможный ответ — благоустройство знаковых объектов, придающих району уникальные черты.

Затем участники ответят, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров социального обслуживания, учреждений культуры и других городских объектов. Кроме того, респондентам необходимо будет указать район, в котором они живут.

Программа «Мой район» стартовала в 2019 году. Ее цель — создание качественной городской среды во всех районах Москвы. Детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурные объекты, центры «Мои документы» — все это должно быть доступным и удобным. Максимально комфортные условия создаются для всех горожан, вне зависимости от их места проживания.

Главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей. Для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план. Он содержит перечень работ по благоустройству территории, ремонту и строительству социальных учреждений, а также по решению других местных проблем.

Проект «Активный гражданин» — онлайн-площадка для проведения голосований среди москвичей — запустили в 2014 году. За это время участниками проекта стали 2,6 миллиона человек.

«Активные граждане» приняли участие почти в 4 тысячах голосований. Жители столицы выбирают улицы и дворы для благоустройства, мероприятия для фестивалей и праздников, а также предлагают свои идеи по развитию столицы.