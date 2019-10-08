РИАМО - 8 окт. Жителей жилого дома в городском округе Озеры, где было обнаружено проседание трех железобетонных плит, обеспечили горячей водой и отоплением, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

27 сентября поступило сообщение о проседании плиты перекрытия между первым этажом и подвалом в жилом дом по адресу: Озеры, микрорайон 1, дом 7А. Установлено, что при проведении ремонтных работ в первом подъезде на первом этаже в результате снятия полов обнаружили проседание трех железобетонных плит. В несущих конструкциях стен повреждений не выявлено.

«По состоянию на 06:00 8 октября жители дома обеспечены горячим водоснабжением и отоплением. Администрацией городского округа Озеры ведется работа по заключению договора по проведению технического заключения инженерных сетей несущих конструкций здания», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данному зданию готовится пакет документов в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.