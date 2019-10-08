РИАМО – 8 окт. Почти 80 медучреждений столицы предлагают москвичкам пройти бесплатное маммологическое обследование, сделать УЗИ рентген молочных желез и проконсультироваться со специалистами можно будет с 12 октября по 3 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный департамент здравоохранения приглашает жительниц Москвы пройти бесплатное обследование, направленное на ранее выявление рака груди. Сделать УЗИ молочных желез или маммографию, а также проконсультироваться с онкологом-маммологом можно будет с 12 октября по 3 ноября в 79 медицинских учреждениях города», - говорится в сообщении.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, который ежегодно отмечается 15 октября. Принять участие в ней могут москвички старше 18 лет. При себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования и паспорт. В случае обнаружения каких-либо патологий пациенток направят на дополнительное обследование.

«Рак молочной железы — наиболее распространенное онкологическое заболевание у женщин. Однако эта опасная болезнь достаточно хорошо изучена. На сегодняшний день существуют эффективные методы диагностики и лечения этого заболевания, позволяющие спасти жизнь многим пациенткам. Важное условие успеха — болезнь должна быть обнаружена как можно раньше. В столице сегодня есть все условия для диагностики и лечения этого заболевания», — сказал главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

Бесплатное УЗИ молочных желез и маммологические обследования будут проводиться в городских поликлиниках и больницах в выходные дни (с 09:00 до 18:00 по субботам и с 09:00 до 15:00 по воскресеньям). Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться, позвонив по контактному телефону медучреждения.

12, 19 и 26 октября в шести специализированных больницах и маммологическом центре Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова с 09:00 до 15:00 запланированы открытые диагностические дни, во время которых также можно сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.

Кроме того, пообщаться с врачами можно будет во время лекций в школе женского здоровья маммологического центра МКНЦ имени А.С. Логинова 12, 19 и 26 октября (с 12:00 до 13:00). В 11 поликлиниках (№№ 5, 166, 201, 208 и других) они будут проходить по средам в 18:30 и по субботам в 10:00.

С полным списком поликлиник, центров диагностики и онкологических диспансеров, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения города Москвы.

В Москве регулярно проводятся бесплатные массовые онкоскрининговые исследования и акции по ранней диагностике самых распространенных видов рака. Например, в прошлом году 134 тысячи жителей города (107 тысяч женщин и около 27 тысяч мужчин) приняли участие в программе «Я выбираю здоровое будущее!».

У женщин выявляли предрасположенность к раку молочной железы и яичников, а у мужчин — признаки рака предстательной железы. Предрасположенность к онкологическим заболеваниям обнаружили более чем у двух тысяч пациентов. Все они были направлены на дальнейшее обследование. По итогам программы рак предстательной железы диагностировали у 253 мужчин (из них у 214 — I и II стадии).

С 1 апреля в Москве начали применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака. Современными препаратами в полном объеме обеспечивают пациентов, страдающих раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректальным раком), бронхов (легкого) или меланомой. Именно эти шесть видов рака составляют 80% всех онкологических заболеваний.

Правительство Москвы уже выделило дополнительные 15,6 миллиарда рублей на закупку препаратов таргетной и иммунной терапии, которые избирательно воздействуют на определенные виды злокачественных опухолей. У этих лекарств минимальное количество побочных эффектов. Такой способ лечения позволяет добиться контроля над опухолью и дает шанс на спасение пациента даже при тех онкозаболеваниях, которые ранее считались смертельными.

За участие в городской программе «Ранняя диагностика. Рак победим» поликлиники, поликлинические отделения больниц и диагностические центры столичного департамента здравоохранения по итогам прошлого года получили гранты на сумму 82,6 миллиона рублей.

Выплаты начисляются за каждый случай ранней диагностики рака предстательной железы, шейки матки, молочной железы, колоректального рака, рака легкого и желудка. Средства направляются на материальное поощрение сотрудников медучреждений.