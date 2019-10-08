РИАМО - 8 окт. В столице и Подмосковье во вторник существенных осадков не ожидается, среднесуточная температура ниже многолетних значений на три градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 4-6 градусов, по области 3-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%», - говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают, чтобы в Москве и области сохранится облачная, сырая и ветреная погода, среднесуточная температура ниже многолетних значений на три градуса, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы почти на 17 единиц. По мнению синоптиков, такие внешние условия часто становятся причиной роста простудных и острых респираторных заболеваний.

«Следует соблюдать рекомендованный врачом профилактический и лечебный режим, принимать медикаменты, использовать народные средства, чтобы легче переносить простудные болезни», - отмечается в сообщении.