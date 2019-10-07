РИАМО – 7 окт. Территория вокруг Курского вокзала в столице является своеобразным центром креативной индустрии, там расположены Центр современного искусства Винзавод и Центр дизайна Artplay, которые власти намерены благоустроить, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Центрального административного округа Москвы.

Правительство города не только поддержало реализацию творческого конкурса на проекты благоустройства, но и готово, в последующем, реализовать идеи победителей.

«Творческие конкурсы пройдут с 4 октября по 20 ноября 2019 года при поддержке префектуры Центрального административного округа города Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству. К участию в конкурсах приглашаются дизайнеры, архитекторы, художники, в том числе, студенты творческих вузов и представители профессиональных сообществ», – отмечается в сообщении.

Конкурсы объявлены по двум направлениям – на благоустройство сквера на территории арт-квартала (в районе Курского вокзала), на уникальную для Москвы тему – разработку дизайн-кода арт-квартала.

Развитие территории в единой визуальной концепции позволит создать самый крупный творческий район города, который будет развиваться и функционировать как центр культурного туризма, городской центр образования в сфере искусства, площадка для стартапов и различных культурных инициатив, станет комфортной и привлекательной средой для жителей города.

«Москвичи и гости столицы уже оценили удобство благоустроенных набережных, пешеходных зон, а теперь настало время двигаться дальше и совместно с экспертами создать нечто новое и уникальное. Уверен, что арт-квартал станет местом притяжения как для творческой и талантливой молодежи, так и для москвичей и туристов», – заявил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский.

В свою очередь генеральный директор Центра дизайна Artplay Сергей Десятов уверен, что организация подобных творческих конкурсов и реализация их результатов будет важным шагом к созданию в Москве настоящего арт-квартала не на словах, а на деле.