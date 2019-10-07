РИАМО - 7 окт. Несколько территорий ЗАТО Молодежный озеленили и вымостили плиткой в рамках работ по первому этапу благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В рамках первого этапа благоустроена территория перед пропускным пунктом с организацией новых парковочных мест, оформлением въездной группы и мощением плиткой, реконструкцией здания пропускного пункта», - говорится в сообщении.

Кроме того, создан новый городской мини-сквер с зоной тихого отдыха. Здесь появились пешеходные дорожки, замощенные тротуарной плиткой, установлены скамейки и урны. Проведено озеленение.

Также благоустроен сквер с мемориалом. Здесь разместили цветочные клумбы, скамейки и урны. На территории Мемориального сквера появился арт-объект «Лента».

«Комплексный подход к необходимому для территории благоустройству позволит создать благоприятную и комфортную среду, увеличив уровень качества жизни горожан», – подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.