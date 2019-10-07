РИАМО - 7 окт. Всех жалеющих магистрантов и аспирантов обучающиеся по направлениям «Филология» и «Педагогика» приглашают принять участие в конкурсе «Магистры русского языка», который проводит Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В этом году в конкурсе могут принять участие магистранты и аспиранты, обучающиеся по направлениям «Филология» и «Педагогика» (программа «Русский язык как иностранный»).

«Победители конкурса получат возможность пройти практику в зарубежных центрах науки и культуры Россотрудничества и партнерских образовательных организациях в качестве стажеров-преподавателей русского языка как иностранного», – говорится в сообщении.

Как отметила сказала проректор института Пушкина по учебно-воспитательной работе Елена Колтакова, конкурс проводится в дистанционном формате, поэтому принять в нем участие могут студенты всех вузов России – от Калининграда до Владивостока.

Конкурс проводится в два этапа. Для участия молодым русистам необходимо до 15 октября зарегистрироваться на портале «Образование на русском» и разместить портфолио, которое будет оцениваться на первом этапе.

Второй этап пройдет с 25 октября по 10 ноября. Финалисты должны будут выполнить конкурсные задания по русскому языку и методике преподавания РКИ, в том числе записать видеоролик с фрагментом занятия по РКИ продолжительностью не более 15 минут.

«Лучших участников определит жюри конкурса в составе экспертов ведущих российских вузов», – уточняется в материале.

Победители будут рекомендованы для прохождения практики за рубежом на базе представительств Россотрудничества или образовательных организаций-партнеров. Планируется, что молодые русисты отправятся в Армению, Болгарию, Вьетнам, Индию, Киргизию, Монголию, Непал, Словакию, Финляндию.