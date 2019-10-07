РИАМО - 7 окт. Министерство экологии и природопользования Московской области дало положительный отзыв на проект поправок в Водный кодекс РФ, разработанный федеральным министерством экономического развития, который направлен на повышение безопасности пляжей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Данные поправки призваны упорядочить организацию пляжного отдыха и повысить безопасность пляжей для населения.

«Этот вопрос очень актуален для Подмосковья. Сейчас мы совместно с Росводресурсами организуем большую работу по расчистке пляжей, Минэкологии подготовило предложения об организации 58 новых пляжных зон в ближайшие пять лет. Однако эту работу тормозят пробелы в законодательстве», – отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин

Он подчеркнул, что до сих пор нет нормативного определения самого термина «пляж», как водного объекта общего пользования, предназначенного для массового отдыха. Кроме того, не полностью отрегулированы вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия в местах пляжного отдыха, есть и другие недочеты. Принятие поправок позволит ликвидировать все эти пробелы.

Помимо нормативного определения понятия «пляж», законопроект вводит требование об обязательном санитарно-эпидемиологическом заключении при использовании водных объектов для рекреационных целей.

Также поправки устраняют противоречие между Водным кодексом и Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Сейчас имеются случаи, когда туроператоры заключают льготные договоры водопользования для организации пляжного отдыха, тогда как непосредственно эти услуги оказывают иные организации, а туроператор продает лишь комплексный турпродукт. Внесение поправок позволит исключить из процесса водопользования лиц, не имеющих к нему прямого отношения.