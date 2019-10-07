РИАМО - 7 окт. Проверка в отношении ООО «Можайский молочный завод» показала нарушения при оформлении молочной продукции, предприятию выписали штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомство проверило соблюдение требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Можайский молочный завод», осуществляющего деятельность по ввозу, хранению и переработке сырого молока, выработке и реализации молочной продукции в Можайском городском округе.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований Федерального закона «О ветеринарии», и «Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», – говорится в сообщении.

Так, выявлено несвоевременное гашение эВСД, в том числе, на сырое молоко, срок годности которого истек; отсутствие движение молокосырья при производстве продукции в ФГИС «Меркурий». Кроме того, не были указаны лабораторные исследования, подтверждающие качество и безопасность выпускаемой в обращение готовой продукции в исходящих эВСД.

ООО «Можайский молочный завод» оштрафован на 10 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.