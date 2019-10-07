РИАМО - 7 окт. В Пушкине активно ведутся работы по масштабному благоустройству набережной реки Серебрянка, там появятся новый мост, фотозона «Алые паруса» аллея с красивыми светильниками, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, до благоустройства это был заболоченный берег. По просьбе жителей здесь создается новое пространство.

«Теперь километровую набережную можно будет пройти полностью, новый мост на сваях соединит два берега притока реки Серебрянка, а расположенная на нем Роза мира, позволит жителям получить свой нулевой километр. Новая фотозона «Алые паруса» размещается на месте топкого болота, 540 тонн грунта понадобилось для стабилизации», – говорится в сообщении.

Теперь у молодоженов появится новая традиция фотографироваться у «Алых парусов», а ключи от замков бросать в реку.

Рядом располагается пирс для финиша километровой гребной трассы. Смотреть за соревнованиями стало комфортнее, три трибуны расположены вдоль берега. Для рыбаков также предусмотрены пирсы. Сделано бережное мощение, с сохранением природных особенностей флоры и открытости береговой линии.

Порадует жителей аллея с красивыми светильниками. Ведутся работы по установке двух площадок, одна из них использует ландшафт территории и натуральные элементы из дерева, вторая – пиратский корабль.

«Жители микрорайона, весь город и туристы из Москвы и области получат не только новую зону рекреации, но и новое место интересов как населения, так и бизнеса. Создается поистине новая достопримечательность и гордость города», – добавил Хайкин.