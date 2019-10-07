РИАМО - 7 окт. В понедельник от кандидатов в общественный совет при Московском областном управлении ФАС России начали принимать заявки, прием будет проходить до 21 октября, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа ведомства.

«С 09:00 7 октября 2019 года по 17:00 21 октября 2019 года Московское областное УФАС России принимает заявления от общественных объединений, иных некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав общественного совета при Московском областном УФАС России», – говорится в сообщении.

Подробная информация о требованиях к кандидатам и общественным объединениям, иным некоммерческим организациям, их выдвигающим, а также формы установленных документов размещены на официальном сайте Московского областного УФАС России в разделе «Общественные советы. Общественный совет при Московском областном УФАС России».

Прием документов от общественных объединений и иных некоммерческих организаций, выдвигающих кандидатов в состав общественного совета при Московском областном УФАС России будет производиться по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 44, третий этаж, кабинет 3.

График приема документов Московским областным УФАС России: понедельник – четверг с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 15:45; обед с 12:00 до 12:45. Суббота, воскресенье – выходные.