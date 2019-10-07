РИАМО - 7 окт. Двух индивидуальных предпринимателей в городском округе Истра и Волоколамском городском округе оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В сентябре ведомство проверило соблюдение требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Меликова Д.К., занимающегося реализацией и хранением продукции животного происхождения в Волоколамском округе и Климовой И.В., осуществляющей деятельность по переработке молока и производству молочной продукции в городском округе Истра.

«При анализе ветеринарно-сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» управлением выявлены нарушения «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», – уточняется в материале.

В частности, ИП Климова не осуществила гашение эВСД на поступившую партию сырого коровьего молока общим весом более 10 тонн и сухого молока весом 200 килограммов, предназначенного для дальнейшей переработки.

Также ИП Меликов. не осуществил гашение эВСД на сухой корм для животных общим весом 263,5 килограммов, а также была выявлена продукция животного происхождения без оформленных эВСД в ФГИС «Меркурий» и без соответствующей маркировки (наименование производителя, условия хранения, сроки годности).

Указанная потенциально опасная продукция изъята из оборота и передана на ответственное хранение ИП Меликову Д.К., информация направлена в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области для принятия решения по уничтожению или утилизации.

ИП Климова и ИП Меликов привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 26 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.