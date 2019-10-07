РИАМО – 7 окт. В городском округе Ивантеевка подошла к концу программа профессиональной переподготовки «Управление закупочной деятельностью», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Мероприятие было реализовано центром «ВШГУ» Московского областного филиала РАНХиГС в форме выездных занятий.

«В последний день слушатели прошли итоговую аттестацию, на которой они защищали выпускные работы. В заседании аттестационной комиссии приняли участие заместитель начальника управления планирования, мониторинга и анализа осуществления закупок комитета по конкурентной политике Московской области Александр Пчеленок, директор МКУ города Ивантеевки Московской области «Центр организации торгов» Татьяна Сыромятникова, кандидат юридических наук, руководитель юридической службы ФГУП «Научно-исследовательский центр информатики при МИД РФ» Валерий Гринев и другие эксперты в сфере закупок», – отмечается в сообщении.

Всех слушателей поздравили с успешным завершением обучения по программе.