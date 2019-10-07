РИАМО - 7 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и главе Росприроднадзора Светлане Радионовой систему контроля за сбором, вывозом и утилизацией отходов в Центре управления регионом (ЦУР), сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

По каждому контейнеру фиксируется факт вывоза с учетом географической координаты и времени, собираются обращения жителей и индивидуально отрабатываются с подтверждением фотофакта. Также в ЦУР поступают данные со всех рекультивируемых полигонов области. Специалисты в онлайн-режиме контролируют работу факелов, осуществляющих дегазацию, и камер, установленных на полигонах. Также аккумулируют данные от Мособлэкомониторинга.

«Я вижу динамику за последнее время, за последний год, сколько сделано в Подмосковье. Это передовой регион в стране по реформе с коммунальными отходами. Замечательная команда. Я считаю, что по аналогии того, что мы прошли в Московской области, этот опыт можно тиражировать на всю страну. Мы посмотрели инициативы, которые предлагают в части изменения общефедерального законодательства. Реформа успешно стартовала на территории Московской области и продолжает работать», – сказал Кобылкин.

Подмосковье с 1 января текущего года перешло на новую схему обращения с отходами. В регионе действует двухконтейнерная система сбора мусора, благодаря чему в 2019-м около 1 миллиона тонн было направлено на вторичную переработку и не попало на полигоны. Построены три из 12 комплексов по переработке отходов, еще два откроют в этом году, что тоже уменьшает объем захоронения.

В 2019 году начата рекультивация пяти полигонов, почти закончены работы на полигоне ТКО «Кучино». По семи полигонам разрабатывают проекты рекультивации. Работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна» – одного из направлений нацпроекта «Экология».

«Сегодня мы рассказывали о стадиях осуществления реформы, связанной с соответствием всем самым высоким экологическим нормам. У нас большая федеральная поддержка по рекультивации полигонов. Без федерального правительства, без решения нашего президента мы бы никогда не смогли закрытые полигоны рекультивировать. Для нас это стратегически важно», – заключил Воробьев.