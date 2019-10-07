РИАМО - 7 окт. Завершается разработка проекта реконструкции стадиона «Весна», расположенного в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, все работы по обновлению спортивного объекта планируется завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно техзаданию, на земельном участке площадью 2,7 гектара предусмотрена реконструкция стадиона с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) и двумя спортивными залами, беговыми дорожками, футбольным полем с подогревом, трибуной на 1000 зрительских мест», – говорится в сообщении.

Также на стадионе предусмотрено подтрибунные помещения для спортивных и вспомогательных нужд и автомобильной парковкой на 78 машино-мест.

Единовременная вместимость ФОКа составит 92 человека. В нем планируется размещение универсального спортивного зала для футбольной секции, зала тяжелой атлетики и силовых единоборств.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство. Объект включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Стадион «Весна» был построен в 1979 году.