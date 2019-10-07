РИАМО - 7 окт. В Московской области специалисты проведут мероприятия по борьбе с туберкулезом среди крупного рогатого скота (КРС), в рамках которого будет проверено более 110 тысяч голов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Диагностика крупного рогатого скота началась в Подмосковье в целях недопущения заболевания животных туберкулезом. Для предупреждения этой болезни необходимо проводить аллергическое исследование всего поголовья, с последующим удалением реагирующих на туберкулин животных, также регулярно проводить тщательную дезинфекцию помещений», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он также подчеркнул, что, в первую очередь, проверяются те животные, владельцы которых выпускают молочную продукцию на рынок.

«Внутрикожная проба является основным методом диагностики туберкулеза у животных. У крупного рогатого скота эта проба производится двукратно – два раза в год весной, перед выгоном на пастбище, и осенью, перед постановкой скота на зимнее содержание», – отметил Разин.

Туберкулин является одним из основных методов для определения скрытых форм туберкулеза крупного рогатого скота, коз и свиней. Проверяются не только взрослые особи, но и молодняк. Начиная с двух месячного возраста животных и скот откормочных групп проверяют один раз в год.

«Хотим охватить большое поголовье дойного стада, диагностические исследования проводятся как на крупных агрокомплексах, так и в небольших фермах», – добавил Разин.