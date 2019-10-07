РИАМО - 7 окт. В ходе проверки специалисты эконадзора нашли навалы мусора на двух земельных участках в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, которые были арендованы компанией «Экология плюс», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«При осмотре инспекторы эконадзора зафиксировали навалы на открытом грунте коммунальных и строительных отходов, высота которых местами достигала четырех метров. Никакой проектной документации на строительство площадки накопления или иного объекта обращения с отходами арендатор представить не смог», – отмечается в материале.

За нарушение правил обращения с отходами и организацию незаконной свалки компании был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Также в адрес компании было направлено предписание ликвидировать мусорные навалы. Его исполнение находится на контроле Минэкологии Подмосковья.