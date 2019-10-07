РИАМО – 7 окт. В подмосковной Черноголовке прошли испытания мобильного приложения «Контроль качества содержания и безопасности детских игровых площадок», представители Мингосуправления Московской области и инспекторы Госадмтехнадзора региона проверили порядка 20 детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Ожидается, что завершится пилотное тестирование мобильного приложения в середине октября. После чего электронный сервис будет принят в опытную эксплуатацию для проведения ежедневных проверок во всех муниципалитетах региона», – отмечается в материале.

В Черноголовке специалисты проверяли площадки на соответствие требованиям безопасности и стандарту содержания. Обращали внимание на замусоренность, работоспособность игровых элементов, наличие ограждений и информационных щитов.

Снимки выявленных нарушений с помощью мобильного приложения внесены в специальный чек-лист, который используют при проведении работ по устранению недостатков.