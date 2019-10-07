РИАМО – 7 окт. В Орехово-Зуеве на улице Торфобрикетная продолжается реконструкция старейшего в муниципалитете стадиона «Знамя Труда», инспекторы Главгосстройнадзора вместе с ГБУ МО «МособлстройЦНИЛ» завершили проверку хода первого этапа строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На обновленном стадионе появится игровое поле с искусственным покрытием и подогревом, универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и в высоту.

«В рамках реконструкции также предусмотрено возведение трибуны на 2,5 тысячи мест с навесом и подтрибунными помещениями, здания контрольно-пропускного пункта с камерой хранения и кассами, ангар для хранения оборудования», – отмечается в сообщении.

Сотрудниками ГБУ МО «МособлстройЦНИЛ» была выполнена проверка устройства монолитных железобетонных конструкций, каменных и армокаменных конструкций.

Реконструкция объекта проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Застройщиком стадиона выступает администрация Орехово-Зуевского городского округа, финансирование осуществляется из местного и областного бюджетов и составляет более 250 миллионов рублей.

«Реконструкция стадиона осуществляется без отставания от графика. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу монолитных железобетонных конструкций трибуны и устройству конструкции футбольного поля. Завершить первый этап реконструкции планируется во втором квартале 2020 года», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В настоящее время на территории Московской области также реконструируется еще семь стадионов: «Спортклуб Кашира» имени Н.П. Елисеева в Кашире, «Химик» в Чехове, «Машиностроитель» в Красногорске, «Труд» в Ивантеевке, «Одинцовский» в Одинцове, «Знамя» в Богородском городском округе и стадион для игры в регби в городском округе Щелково.