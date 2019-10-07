РИАМО – 7 окт. Шесть инвесторов получили помощь в Центре содействия строительству Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Сотрудники министерства выполняют градостроительные проработки, участвуют в совещаниях и встречах с инвесторами, помогают создать условия для появления в области новых производств и рабочих мест. За прошедшую неделю сотрудники Минмособлимущества выполнили градостроительные проработки шести проектов, которые создадут порядка 1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в проекты составят более 3,8 миллиарда рублей», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Так, проработаны земельные участки для создания производства на территории ОЭЗ Дубна, второго этапа строительства торгового комплекса «Бауцентр» в районе города Пушкино, двух производственно-складских комплексов в Солнечногорске и Подольске, а также реконструкции склада в селе Кудиново в Богородском округе и торгового центра «Леруа Мерлен» в микрорайоне Климовск Подольска.

В Дубне на земельном участке площадью 2,76 гектара НПК «Гамма» планирует реализовать производство капиллярных диализных фильтров, оборудования для гемодиализа и других методов очищения крови. В рамках проекта будет создано 247 рабочих мест.

В районе Пушкина на площади 25,5 тысячи квадратных метров планируется второй этап строительства торгового комплекса «Бауцентр», что даст возможность трудоустройства 600 людям.

А в деревне Кочугино городского округа Солнечногорск на участке 1,4 тысячи квадратных метров планируется строительство первой очереди производственно-складского комплекса с созданием 15 рабочих мест.

Помимо этого, около дервени Коледино в Подольске производственно-складской комплекс займет 4,9 тысячи квадратных метров и создаст 60 рабочих мест.

Сотрудники министерства также проработали участки 4,3 тысячи квадратных метров для реконструкции склада в селе Кудиново Богородского городского округа и 18,5 тысяч квадратных метров для реконструкции торгового центра «Леруа Мерлен» в Климовске городского округа Подольск.

Благодаря реализации проектов будет создано еще 36 вакансий.

Недавно введен в эксплуатацию распределительный центр «Северная Звезда» в Дмитровском округе площадью 250 тысяч квадратных метров, который был реализован благодаря помощи ЦСС.

Инвестиции в проект составили 5 миллиардов рублей. В результате было создано 700 рабочих мест.