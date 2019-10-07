РИАМО - 7 окт. Врачи больницы в Мытищах с помощью диализа смогли спасти жить 18-летнему молодому человеку с критическими показателями крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступил 18-летний молодой человек в крайне тяжелом состоянии. У мужчины наблюдалось спутанное сознание. Кроме того, в биохимическом анализе крови было зафиксировано повышение значений уровня креатинина и мочевины практически в 10 раз от верхней границы нормы.

«Пациенту выполнили имплантацию перманентного диализного катетера. На фоне проводимого лечения состояние стабилизировалось. Сейчас состояние пациента удовлетворительное и его выписали для дальнейшего наблюдения и лечения по месту жительства», – сказал заведующий отделением Дмитрий Воробьев.

По его словам, благодаря перманентному катетеру, молодой человек сможет получать заместительную почечную терапию в амбулаторном диализном центре.

Мытищинская городская клиническая больница уникальна в своем роде, поскольку жители округа именно здесь получают необходимую медицинскую помощь методом гемодиализа.

«Врачи оказывают помощь пациентам не только из Мытищ, но и из других крупных городов: Щелкова, Ногинска, Королева и других. Оборудование позволяет круглосуточно проводить программный гемодиализ и другие процедуры экстракорпоральной гемокоррекции пациентам в крайне тяжелом состоянии. Только в этом году в отделении проведено более 4,5 тысяч процедур», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.