РИАМО - 7 окт. В музейном комплексе Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Солнечногорске отпразднуют «День Хлеба», говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

Мероприятия развернутся 19 октября на территории усадьбы И.В. Тараканова.

«Гостям расскажут о великом ученом, проявившем себя в качестве замечательного практика-земледельца, о различных примерах переработки пшеницы, ржи, овса, ячменя и производстве из них пищевых продуктов», – отмечается в сообщении.

Также в этот день для всех желающих пройдут выставка хлебной продукции, мастер-классы. Гости праздника смогут узнать о том, как появился хлеб, его историю и традиции, из чего он сделан, где рос, как выпекался.