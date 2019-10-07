РИАМО – 7 окт. В парках Подмосковья стартовала подготовка к зимнему сезону 2019-2020, зимой в общественных зонах будут обустроены зоны с очагами для того, чтобы можно было согреться, также установят иллюминации и зальют катки, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Кроме того, в парках Подмосковья во время зимних прогулок можно будет согреться возле тепловых зон и угоститься вкусным горячим чаем», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

При этом чай из самоваров будет подаваться в брендированных стаканах «Зима в Подмосковье». По словам Хайкина, обязательными элементами парков в зимнем сезоне станут иллюминации, катки, лыжные трассы, тюбинговые горки и горки на естественных рельефах.

«К Новому году традиционно будут установлены елки и откроются новогодние ярмарки. Так же запланированы многочисленные конкурсы и мастер-классы», – добавил Хайкин.