РИАМО - 7 окт. На прошлой неделе Главгосстройнадзор Подмосковья совместно с Мособлстройцнил проверили девять строящихся в Подмосковье объектов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора.

«За прошедшую неделю инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с ГБУ МО «Мособлстройцнил» провели проверки девяти объектов капитального строительства и выполнили 31 обследование», – сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

В числе проверенных поднадзорных объектов четыре находятся в Ленинском городском округе, два – в Химках и по одному в Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске. Сотрудники Главгосстройнадзора провели оценку выполненных работ требованиям проектной документации.

Эксперты строительной лаборатории «Мособлстройцнил» оценили качество и безопасность строительства, в том числе выполнена проверка устройства каменных конструкций, определен класс бетона по прочности на сжатие и определено положение здания.

«На текущей неделе также запланированы совместные проверки 11 объектов строительства», – отметил Гарибян.