РИАМО - 7 окт. Белые медведи в Московском зоопарке лакомятся арбузами, яблоками, грушами и тыквой, готовясь к зимним холодам, сообщается в Facebook-аккаунте зоопарка.

«Белые медведи Мурма и Врангель <…> регулярно лакомятся свежими яблоками, грушами, тыквой. А арбузы и вовсе их излюбленный десерт. В спячку эти обитатели арктической пустыни впадать не собираются, но это совсем не значит, что они подходят к подготовке к зиме спустя рукава. Напротив, хищники с удовольствием разнообразили свой рацион растительной пищей», – говорится в сообщении

При этом в приоритете у белых медведей остается мясо и свежая рыба, особенно живая, за которой можно охотиться.

Мнение о том, что белые медведи не впадают в спячку не совсем верно. Так, беременные медведицы роют себе берлогу с снегу и пережидают холода там, это может длится несколько месяцев. В берлоге также появляются на свет медвежата.

«Новорожденные медведи совсем не похожи на величественных взрослых особей. Их вес в среднем около 350-450 граммов, у них розовые носы и пятки. Так что они, скорее, напоминают щенков, чем потомство самого крупного наземного хищника. Вместе со своей матерью медвежата проводят в берлоге около 2,5 месяцев», – поясняется в материале.

На поверхность мать-медведица начинает выводить потомство, как только малыши подрастут и окрепнут.

Мурма и Врангель из Московского зоопарка находятся в солидном возрасте, поэтому потомства от медведей не ждут. Зато они активны всю зиму. А пока на улице еще тепло для этих хищников, специалисты развлекают их ловлей арбузов.

«В этом нелегком деле преуспевает Мурма: она куда более активна, чем самец, а арбузы вызывают у нее неподдельный интерес. Причем сложно сказать, что медведице нравится больше - сочная мякоть ягоды или возможность играть с ней, как с мячом», – добавляется в сообщении.