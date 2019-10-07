РИАМО - 7 окт. На Привокзальной площади в Клину заменили асфальтобетонное покрытие на площади в 540 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Клинский автовокзал находится на улице Карла Маркса рядом с железнодорожной станцией. Он является единственным в городе и обслуживает порядка 40 маршрутов «Мострансавто». Пассажиропоток здесь составляет порядка 5 тысяч человек в сутки.

«В рамках ремонта территорий социально значимых объектов выполнены работы по фрезерованию старого покрытия, устройству выравнивающего и верхнего слоя нового асфальта», - отмечается в материале.

В городском округе Клин также заменили покрытие на 34 участках дорог (участки 20 муниципальных и 14 региональных дорог) общей протяженностью порядка 55 километров. При этом 10 дорог вошли в программу ремонта по итогам голосования на портале «Добродел».