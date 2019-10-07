РИАМО - 7 окт. Заключение о соответствии требованиям проектной документации выдано дому №2 в составе жилого комплекса «Экоград на Микояна» в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. К заселению готово 304 квартиры», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь трехсекционного 17-этажного жилого дома составляет более 23,6 тысячи квадратных метров. Встроенные помещения дома площадью 680 квадратных метров предназначены для офисов. В жилом доме также предусмотрены помещения и квартира для семейного доктора.

Застройщиком объекта выступает ООО «Гефест-ЛТД». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадки, а также парковочное пространство.