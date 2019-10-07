РИАМО – 7 окт. В период с 30 сентября по 6 октября в Подмосковье введено в эксплуатацию восемь нежилых объектов площадью 66 тысяч квадратных метров, разрешения на строительство выданы 11 нежилым объектам площадью 27 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На прошлой неделе введено в эксплуатацию два жилых дома на 1192 квартиры в городском округе Котельники в микрорайоне Опытное поле. Застройщиком выступил ГК «ПИК». Это 4 и 5 корпуса ЖК «Оранж» со встроенными детскими садами», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Разрешения на строительство выданы ФАПу на 25 мест в Рузе в селе Рождествено, четырем складским помещениям в Раменском округе, в сельском поселении Ганусовское, в Воскресенском округе, городе Белоозерский, в Ленинском округе, сельском поселении Молоковское два помещения), производственному цеху в Озерах на улице Верхняя, а также трем объектам торговли.

Помимо этого, введены в эксплуатацию школа на 600 мест в Ступине, 16 птичников в Наро-Фоминском округе. в селе Атепцевское, здание технопарка, складской комплекс в Подольске в деревне Новоселки.