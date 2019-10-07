РИАМО - 7 окт. Зимой дорожные службы обеспечивают качественную и своевременную уборку снега, а также обработку дорог противогололедными материалами, всего в зимний период на дорогах Московской области будет работать порядка 2 тысяч единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящее время дорожные службы Подмосковья работают по фактическим погодным условиям. Для оперативного реагирования ведется круглосуточный мониторинг дорожной обстановки, а также взаимодействие с ГИБДД и МЧС. Ввиду возможных осадков на муниципальной и региональной сети в ночное время дежурят 450 – 600 единиц техники, готовых оперативно выйти на уборочные работы», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

По его словам, службы региона уже готовятся к переходу на зимнее содержание дорог. Его осуществят в ноябре.

Зимой дорожники будут заботиться о безопасности и бесперебойном движении на дорогах, а в случае ухудшения погодных условий, в первую очередь, выйдут на путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, съезды и подъемы.

Также специалисты продолжат работу по устранению аварийной ямочности. При этом в зимний период ремонт будет проводиться с применением литого асфальтобетона. Кроме того, службы займутся очисткой посадочных площадок на остановках, тротуаров и пешеходных дорожек.

Контроль проведения соответствующих работ в Подмосковье обеспечит автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), а также мобильное приложение. Работа в них является обязательной для всех дорожных организаций, задействованных в содержании региональной сети Подмосковья.