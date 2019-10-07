РИАМО – 7 окт. Открытые лекции о поставщиках императорского двора стартуют в павильоне «Космос» на ВДНХ с 12 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Поставщики Москвы: история в лицах» – образовательно-просветительская программа, которая рассчитана на популяризацию истории российского предпринимательства через призму конкуренции. Экономические отношения невозможны без нее сегодня, но они были актуальны и сотню лет назад», – отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он подчеркнул, что слушатели лекций смогут получить представление о знаковых купеческих династиях столицы и изучить процессы развития экономических отношений в Российской империи. Лекции будут полезны как младшему поколению, так и людям старшего возраста.

Дегтев уточнил, что постоянных слушателей лекций ждет небольшой сюрприз: исторические лекции до конца года будут проходить в павильоне №32 «Космос» на территории ВДНХ.

«Первая лекция посвящена биографии и деятельности поставщика императорского двора известного парфюмера XIX века Альфонса Ралле, предприятие которого работало в условиях жесткой конкуренции на рынке», – дополняется в материале.

К участию приглашаются все желающие. Начало в 13:00.

Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации. Проект «Поставщики Москвы: история в лицах» является открытым. В настоящее время к нему присоединились «Я покажу тебе Москву» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.